Смартфон iQOO 13 получит старый экран

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфоне iQOO 13, официальный релиз которого ожидается в четвертом квартале этого года. Утверждается, что аппарат получит плоский экран с разрешением 2800:1260 пикселей и динамической кадровой частотой LTPO (как у предшественника), топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, 16/1024 ГБ оперативной и флеш-памяти в топовой версии, а также аккумулятор ёмкостью минимум 6000 мАч.

Напомним, что предыдущее поколение в лице iQOO 12 оснащается 6,78-дюймовым плоским дисплеем LTPO OLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, ШИМ-затемнением 2160 Гц и максимальной яркостью 3000 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ LPDDR5X, флэш-памятью стандарта UFS 4.0, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик VCS OmniVision OV50H формата 1/1,3 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150°) и 64 Мп (перископный модуль с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), фронтальной камерой разрешением (сенсор Samsung S5K3P9), батареей на 5000 мАч и поддержкой 120-Вт проводной зарядки.