Смартфон iQOO 15 показали на живых фото

Китайские СМИ и блогеры начали публиковать качественные фотографии флагманского смартфона iQOO 15, официальный релиз которого состоится 20 октября. Аппарат представлен в белой расцветке и сером варианте, который переливается красным облаками (Soaring Cloud). Также авторы фото отмечают немного измененную RGB-подсветку вокруг блока основной камеры. По предварительным данным, смартфон оснастят флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, фирменным сопроцессором Q3, 6,85-дюймовым экраном производства Samsung с разрешением 2K и частотой обновления изображения 144 Гц, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки.