Смартфон iQOO 15R вышел в России

Компания iQOO выпустила в российскую продажу смартфон iQOO 15R, рекомендованная цена которого составила 52500, 60000 и 63500 рублей за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. В первый месяц продаж новинку можно купить со скидкой в 4000 рублей.

Напомним, что смартфон имеет в своём оснащении 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с максимальной частотой 3,8 ГГц и графикой Adreno 840, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2750:1260 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, систему охлаждения IceCore VC на 6500 мм², сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-700V оптического формата 1/1,56 дюйма с OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 7600 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, подэкранный 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и стереодинамики.
Смартфон Redmi Turbo 5 показали на фото перед релизом …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился живыми фотографиями смартфона Redmi Turbo 5, который…
POCO X8 Pro Iron Man Edition готов к выходу…
В базе данных регулятора NBTC обнаружилось упоминание смартфона POCO X8 Pro Iron Man Edition. Технические…
Motorola Edge 70 Fusion показали в пяти расцветках…
Авторитетный инсайдер Evan Blass опубликовал пресс-изображения среднебюджетного смартфона Motorola Edge 7…
Официально: Motorola Edge 70 Fusion готов к выходу …
Компания Motorola объявила, что официальная презентация смартфона Edge 70 Fusion состоится 6 марта в Инди…
Xiaomi 17 Ultra оценили в 995 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент топовых смартфонов моделью Xiaomi 17 Ultra, которая основана на 3-н…
iPhone 18 Pro выйдет без физического слота под SIM-карту…
Похоже, в экосистеме устройств Apple формируется устойчивая тенденция — будущие iPhone 18 Pro и iPhone 18…
Представлен флагманский смартфон Dreame RS1…
Компания Dreame представила свои первые смартфоны – Dreame RS1, Dreame E1 и Dreame Air1. Первый оснастили…
Флагманский OPPO Find X9s получит топовый процессор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о компактном флагмане OPPO Find X9s, к…
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor