Смартфон iQOO 15R вышел в России

Компания iQOO выпустила в российскую продажу смартфон iQOO 15R, рекомендованная цена которого составила 52500, 60000 и 63500 рублей за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. В первый месяц продаж новинку можно купить со скидкой в 4000 рублей.

Напомним, что смартфон имеет в своём оснащении 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с максимальной частотой 3,8 ГГц и графикой Adreno 840, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2750:1260 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, систему охлаждения IceCore VC на 6500 мм², сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-700V оптического формата 1/1,56 дюйма с OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 7600 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, подэкранный 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и стереодинамики.