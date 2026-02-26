iPhone Fold всё же получит складку по центру дисплея

На протяжении многих лет компания Apple старательно избегала выхода на рынок складных смартфонов, и основной причиной, по слухам, оставалась проблема заметной складки на дисплее. В этом году компания, как ожидается, наконец представит iPhone Fold — своё первое устройство такого формата, оснащённое практически лишённым складки гибким экраном от гиганта Samsung. Согласно новой утечке из Китая, стали известны точные параметры изгиба. Утверждается, что глубина складки составляет менее 0,15 мм, а угол сгиба — менее 2,5 градуса. Формально экран нельзя назвать полностью лишённым складки, однако визуально она будет почти незаметной. Вопрос лишь в том, насколько «почти».

Дело в том, что все крупные производители складных смартфонов каждый год рекламируют свои новинки, рассказывая о том, что теперь у них нет складки на дисплее. Но в конечном итоге эта складка всё равно у всех есть и она весьма заметна — даже без подбора правильного угла. Возможно, гиганту из Купертино действительно удалось как-то переиграть конкурентов в этом вопросе, но пока что это выглядит маловероятным — особенно с учётом того, что у самой Samsung складные смартфоны выходят с заметной складкой по центру. По слухам, iPhone Fold представят в сентябре вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, в то же время iPhone 18 и iPhone 18e могут выйти весной 2027 года. Ожидается, что складная модель получит блок камер в стиле iPhone Air с двумя сенсорами, а для аутентификации будет использоваться Touch ID, встроенный в кнопку питания на правой грани корпуса.