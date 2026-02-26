iPhone Fold всё же получит складку по центру дисплея

Дело в том, что все крупные производители складных смартфонов каждый год рекламируют свои новинки, рассказывая о том, что теперь у них нет складки на дисплее. Но в конечном итоге эта складка всё равно у всех есть и она весьма заметна — даже без подбора правильного угла. Возможно, гиганту из Купертино действительно удалось как-то переиграть конкурентов в этом вопросе, но пока что это выглядит маловероятным — особенно с учётом того, что у самой Samsung складные смартфоны выходят с заметной складкой по центру. По слухам, iPhone Fold представят в сентябре вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, в то же время iPhone 18 и iPhone 18e могут выйти весной 2027 года. Ожидается, что складная модель получит блок камер в стиле iPhone Air с двумя сенсорами, а для аутентификации будет использоваться Touch ID, встроенный в кнопку питания на правой грани корпуса.