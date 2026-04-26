Vivo Y600 Pro показали на рендерах

Компания Vivo опубликовала качественные изображения смартфона Y600 Pro, который будет представлен уже 27 апреля. Производитель подтвердил наличие крупного 6,83-дюймового плоского дисплея с разрешением 1.5K и защиты зрения, тыльной панели с матовой текстурой и защитой от отпечатков пальцев, тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения батареи ёмкостью 10200 мАч, поддержки 90-Вт быстрой проводной зарядки, интеллектуальной системы управления энергопотреблением ИИ, а также трех расцветок корпуса.

Напомним, что неделю назад был выпущен смартфон Vivo Y6t с 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 613, 6,74-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1200 нит, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ встроенной памяти UFS 3.1 и батареей ёмкостью 6500 мАч.