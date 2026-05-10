Смартфон iQOO 15T получит 200-Мп камеру

Авторитетный инсайдер Experiencemore опубликовал подробности о смартфоне iQOO 15T, который будет представлен уже в этом месяце. Итак, устройству приписывают наличие топовой 3-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 9500+, фирменного игрового чипа Q3, 6,82-дюймового плоского экрана с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, двойной тыльной камеры с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация изображения) и 50 Мп, селфи-камеры разрешением 16 Мп, батареи ёмкостью 8000 мАч, поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки, металлической рамки, тыльной панели из стекла или стекловолокна в зависимости от варианта, 3D-ультразвукового дактилоскопа, защиты от воды и пыли, корпуса толщиной 8,25 мм и массой 216 граммов, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти.

