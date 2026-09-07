Samsung Galaxy A07s получил 4 ГБ ОЗУ

Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy A07s, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek G99+ с максимальной частотой 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57. Новинку также оснастили 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, боковым сканером отпечатков пальцев, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, защитой от воды и пыли по стандарту IP54, предустановленной операционной системой Android 16 с обновлениями в течение шести лет, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.3, портом USB-C и 3,5-мм аудиогнездом. Цены на смартфон пока не объявлены.