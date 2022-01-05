Смартфон iQOO 9 оценен в 630 долларов

Компания Vivo представила флагманский смартфон iQOO 9, который является более доступным вариантом старшей модели iQOO 9 Pro. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 630 долларов, с 12/256 ГБ – 690 долларов, а с 12/512 ГБ – 755 долларов.

Новинку оснастили топовым чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, испарительной камерой площадью 3923 мм2, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD, частотой обновления до 120 Гц (регулируется в режимах 30 Гц, 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц), селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (почти дюймовый датчик Samsung GN5 с оптической стабилизацией), 13 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 12 Мп (портретный модуль), батарею ёмкостью 4700 мАч, поддержкой проводной зарядки на 120 Вт, модулем NFC, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 12 с оболочкой OriginOS 2.0.