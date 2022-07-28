Смартфон iQOO 9T получил поддержку 120-Вт зарядки

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO 9T, которая появится в продаже 2 августа по цене в 630 и 690 долларов за версии с 8/128 и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Новинка также оснащается 6,78-дюймовым экраном Samsung E5 AMOLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1500 кд/м2 и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung ISOCELL GN5 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 12 Мп (2-кратный оптический зум), топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, фирменным процессором Vivo V1+ для обработки изображений, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, стереофоническими динамиками, модулем NFC, разъемом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.
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