Смартфон iQOO Neo 11 сразу стал бестселлером

Компания Vivo похвасталась первыми успехами представленного вчера смартфона iQOO Neo 11, который появился в продаже вскоре после анонса. Утверждается, что на одной только платформе JD было реализовано более 50 тысяч устройств. По данным инсайдера Digital Chat Station, iQOO Neo 11 не уступает в продажах Redmi K90, а всех остальных конкурентов уделывает в 2-3 раза.

Напомним, что новинка может похвастаться наличием 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,82-дюймового дисплея 8T LTPO с разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц, яркостью до 4500 нит и антибликовой плёнкой AR, фирменного независимого графическим процессором Q2, оперативной памяти LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с) и встроенной памяти UFS 4.1, системы жидкостного охлаждения 8K Ice Dome VC с площадью рассеивания 8000 мм², сдвоенной основной камеры с модулями на 50 Мп (OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камеры разрешением 16 Мп, АКБ ёмкостью 7500 мАч, поддержки проводной зарядки мощностью 100 Вт, рамы из алюминиевого сплава аэрокосмического класса с пескоструйной обработкой, стеклянной задней панели, 3D-ультразвукового подэкранного сканера отпечатков пальцев, симметричных стереодинамиков и защиты от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. И все это от 365 долларов.