Смартфон iQOO Neo 11 сразу стал бестселлером

Компания Vivo похвасталась первыми успехами представленного вчера смартфона iQOO Neo 11, который появился в продаже вскоре после анонса. Утверждается, что на одной только платформе JD было реализовано более 50 тысяч устройств. По данным инсайдера Digital Chat Station, iQOO Neo 11 не уступает в продажах Redmi K90, а всех остальных конкурентов уделывает в 2-3 раза.

Напомним, что новинка может похвастаться наличием 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,82-дюймового дисплея 8T LTPO с разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц, яркостью до 4500 нит и антибликовой плёнкой AR, фирменного независимого графическим процессором Q2, оперативной памяти LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с) и встроенной памяти UFS 4.1, системы жидкостного охлаждения 8K Ice Dome VC с площадью рассеивания 8000 мм², сдвоенной основной камеры с модулями на 50 Мп (OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камеры разрешением 16 Мп, АКБ ёмкостью 7500 мАч, поддержки проводной зарядки мощностью 100 Вт, рамы из алюминиевого сплава аэрокосмического класса с пескоструйной обработкой, стеклянной задней панели, 3D-ультразвукового подэкранного сканера отпечатков пальцев, симметричных стереодинамиков и защиты от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. И все это от 365 долларов.
Складной HONOR Magic V Flip 2 получит АКБ на 5500 мАч…
Компания HONOR раскрыла подробности о компактном складном смартфоне Magic V Flip 2, который будет официал…
Представлен детский смартфон HMD Fuse …
Компания HMD пополнила ассортимент смартфонов моделью HMD Fuse, которая предназначена для детей. Новинка …
Google Pixel 10a выйдет раньше ожидаемого …
В сеть утекли обои смартфона Google Pixel 10a, до выхода которого остается еще много месяцев. Хотя так мн…
Официально: Moto X70 Air готов к выходу…
Компания Motorola объявила, что в октябре состоится релиз смартфона Moto X70 Air. Судя по тизеру, аппарат…
iPhone 17 лишат физической SIM-карты…
По информации инсайдеров, компания Apple готовит радикальное изменение с выходом iPhone 17 — по последним…
Опубликованы примеры фото с Meizu 22 …
Компания Meizu опубликовала фотографии, сделанные на флагманский смартфон Meizu 22. Также производитель о…
Смартфон Redmi K90 показали на пресс-рендерах…
Компания Xiaomi опубликовала изображения смартфона Redmi K90, который будет представлен 23 октября. Произ…
Nothing представила доступный смартфон Phone 3(a) Lite…
После того, как флагманский Nothing Phone 3 отказался от фирменной подсветки Glyph Lights в пользу точечн…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor