Смартфон iQOO Neo 5 получит SoC Snapdragon 870

Сетевые источники поделились подробностями об игровом смартфоне iQOO Neo 5, который еще не был представлен официально. Смартфону прочат аккумулятор ёмкостью 4400 мАч, дисплей OLED Samsung E3 с частотой обновления 120 Гц, восьмиядерную платформу Snapdragon 870 и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Судя по всему, главным конкурентом iQOO Neo 5 станет Redmi K40, которому приписывают аналогичные характеристики: экран OLED E4 с той же кадровой частотой, тот же самый процессор, батарею на 4500 мАч, быструю зарядку на 33 Вт, а также поддержку Wi-Fi 6 и скорость передачи данных по беспроводной сети 3,5 Гбит/с.
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