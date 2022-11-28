Смартфон iQOO Neo 7 SE получит 120-Вт зарядку

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне iQOO Neo 7 SE, официальный релиз которого состоится уже 2 декабря. Итак, сертификационный орган подтвердил наличие еще не представленной официально однокристальной системы MediaTek Dimensity 8200, которая должна порадовать высокой производительностью, батареи ёмкостью 5000 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с, от 8 до 16 ГБ оперативной памяти от 128 до 512 ГБ встроенной флеш-памяти, а также основной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп.