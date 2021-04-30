Смартфон iQOO Neo5 Youth получит SoC Snapdragon 870

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Vivo iQOO Neo5 Youth, который засветился в базе данных регуляторов под кодовым наименованием V2118A. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графикой Adreno 650 и модемом Snapdragon X55 5G для мобильных сетей пятого поколения, дисплей с разрешением Full HD+ и плотностью 480 PPI, врезанную в экран селфи-камеру, 8 ГБ оперативной памяти, боковой дактилоскопический сенсор, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт и предустановленную операционную систему Android 11. Официальный релиз смартфона ожидается уже в следующем месяце.

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