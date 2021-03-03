Смартфон iQOO Neo5 показали на фото

В сети появились первые живые фото смартфона iQOO Neo5, официальный релиз которого состоится 16 марта. Судя по снимкам, нас ждет привычный дизайн с врезанной фронтальной камерой и прямоугольным блоком основной камеры. Что до технических характеристик, смартфону прочат AMOLED-экран с кадровой частотой 120 Гц и разрешением Full HD, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 13 Мп и 2 Мп, производительный восьмиядерный чипсет Snapdragon 870 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и модемом Snapdragon X55 5G, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 4000 мАч и предустановленную операционную систему Android 11.