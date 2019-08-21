Смартфон iQOO Pro и его функции

Из предыдущих утечек известно, что iQOO Pro получит 6,41-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев, аккумулятор ёмкостью 4410 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, тройную камеру с основным сенсором на 48 Мп и поддержку 5G. Менеджер по продуктам iQOO рассказал, что в смартфоне будет использоваться компилятор нового поколения Monster. По его словам, скорость «холодного» запуска приложений может быть увеличена на 19%, а скорость переключения между программами — на 13%. Производитель обещает, что это будет один из самых быстрых смартфонов на рынке.Такой высокий результат является заслугой восьмиядерного процессора Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X, сверхбыстрого накопителя UFS 3.0 объёмом 256 ГБ, файловой системы F2FS, технологий хранения/записи TurboWrite и HPB. В бенчмарке также говорится, что смартфон оснащён экраном с разрешением 2340х1080 пикселей и работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. О стоимости новинки пока неизвестно.