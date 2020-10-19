Смартфон iQOO U1x получит аккумулятор на 5000 мАч

Сетевые источники сообщили о скором выходе смартфона iQOO U1x, который не получит поддержку мобильных сетей пятого поколения. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610, дисплей с уже несколько устаревшим каплевидным вырезом, тройную тыльную камеру, сканер отпечатков пальцев на боковой панели, батарею ёмкостью 5000 мАч, а также расцветки Light Black и Morning Forest. Пользователи смогут выбрать из трех конфигураций памяти: с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, а также с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

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