Смартфон iQOO U5e оценен в 210 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO U5e, которая работает под управлением ОС Android 12 с фирменной оболочкой OriginOS Ocean. Новинка характеризуется 6,51-дюймовым экраном с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и стандартной кадровой частотой 60 Гц, размерами 164:75,84:8,25 мм и массой 193 граммов, 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, разъемом USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъемом, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой разрешением 13 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой Mali-G57 MC2 и модемом 5G, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки на 18 Вт. Версии на 4 и 6 ГБ ОЗУ и оценены в 210 и 225 долларов соответственно.