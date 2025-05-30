Смартфон iQOO Z10 оценили в 25 тысяч рублей

Компания iQOO объявила о скором российском релизе смартфона iQOO Z10, рекомендованная цена которого составила 25, 28 и 31 тысячу рублей за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Старт розничных продаж намечен на 6 июня.

Новинка характеризуется 6,77-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2392:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, поддержкой проводной и обратной проводной зарядок мощностью 90 Вт и 7,5 Вт, прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H, модемом 5G и ОС Android 15 «из коробки».