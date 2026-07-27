Инсайдер раскрыл характеристики смартфона OnePlus 16

Компания OnePlus готовится к выпуску своего следующего флагманского смартфона, который должен дебютировать в ближайшие месяцы. По словам инсайдера, прототип OnePlus 16 продолжает развивать текущую дизайнерскую концепцию бренда и не принесёт серьёзных визуальных изменений. Смартфон, как ожидается, получит плоский 6,78-дюймовый дисплей с ультратонкими симметричными рамками, созданными с использованием технологии LIPO. За производительность должен отвечать будущий процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. На задней панели OnePlus 16 сохранит компактный квадратный блок камер, который впервые появился в OnePlus 15. Также известно, что смартфон, вероятно, получит батарею ёмкостью около 9000 мАч.

Отвечая на вопрос о возможном октябрьском релизе iQOO 16, одного из главных конкурентов OnePlus 16, инсайдер заявил, что такой сценарий вполне возможен, поскольку конец сентября уже будет перегружен многочисленными презентациями новых устройств. Ранее сообщалось, что рамки дисплея OnePlus 16 будут иметь толщину менее 1 мм, а сам экран сможет поддерживать частоту обновления 185 Гц. Также ожидается, что смартфон станет первым устройством компании с предустановленной операционной системой ColorOS 17 на базе Android 17. Кроме того, утечки указывают на серьёзное обновление камеры OnePlus 16 — смартфон может получить основной сенсор на 200 Мп. Но, естественно, это лишь предположения инсайдеров, так что говорить о финальных характеристиках пока что рано.
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