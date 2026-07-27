Инсайдер раскрыл характеристики смартфона OnePlus 16

Отвечая на вопрос о возможном октябрьском релизе iQOO 16, одного из главных конкурентов OnePlus 16, инсайдер заявил, что такой сценарий вполне возможен, поскольку конец сентября уже будет перегружен многочисленными презентациями новых устройств. Ранее сообщалось, что рамки дисплея OnePlus 16 будут иметь толщину менее 1 мм, а сам экран сможет поддерживать частоту обновления 185 Гц. Также ожидается, что смартфон станет первым устройством компании с предустановленной операционной системой ColorOS 17 на базе Android 17. Кроме того, утечки указывают на серьёзное обновление камеры OnePlus 16 — смартфон может получить основной сенсор на 200 Мп. Но, естественно, это лишь предположения инсайдеров, так что говорить о финальных характеристиках пока что рано.