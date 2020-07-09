Смартфон iQOO Z1x 5G получил 120-Гц дисплей

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Z1x 5G, которая может похвастаться поддержкой мобильных сетей 5G. Новинку также оснастили предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой iQOO UI 1.0, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 765G с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 620, 6,57-дюймовым дисплеем с разрешением 2408:1080 пикселей, соотношением сторон 20:9, 96% охватом цветовой палитры NTSC, поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, модулями Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Цена базовой версии на 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти составит всего 230 долларов.

Комментарии и отзывы iQOO Z1x 5G
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