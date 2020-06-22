Смартфон iQOO Z1x получит 120-герцевый дисплей

Сетевые источники поделились подробности о iQOO Z1x, выход которого ожидается в ближайшие недели. Итак, устройству прочат 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 765G с графикой Adreno 620 и модемом X52 5G, а также быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт.

Предполагается, что новинка унаследует от iQOO Z1 врезанную в угол экрана фронтальную камеру на 16 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а также батарею емкостью 4500 мАч.