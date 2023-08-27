Смартфон iQOO Z8 получит 12 ГБ ОЗУ

Индийский информатор Ишан Агарвал опубликовал официальные рендеры и подробности о смартфоне iQOO Z8, который будет представлен уже 31 августа. Итак, устройству прочат 6,64-дюймовый IPS-дисплей c разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 64 МП (оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, 4-нанометровую однокристальную систему Mediatek Dimensity 8200, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку 120-Вт быстрой зарядки, 3,5-мм гнездо для наушников, боковой дактилоскопический сенсор, датчик NFC и предустановленную ОС Android 13 c фирменной прошивкой OriginOS 3.0.