Смартфон iQOO Z9 получит топовый процессор

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO Z9 Turbo, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие еще не выпущенной топовой платформы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,78-дюймового плоского дисплея с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, сдвоенной тыльной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп и ёмкого аккумулятора.

Напомним, что вчера дебютировал смартфон iQOO Z9 5G с 6,67-дюймовым AMOLED-экраном, однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200, 50-Мп с оптической стабилизацией, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.