Смартфон itel A100 Pro вышел в версии на 4 ГБ ОЗУ

Компания itel выпустила в продажу версию смартфона A100 Pro с 4 ГБ оперативной памяти, которая оценена. Первые покупатели получат в подарок гарнитуру с шейным ободком. Ранее аппарат был доступен только в конфигурации с 3 ГБ ОЗУ.

Смартфон также оснащается 8-ядерным процессором Unisoc T7100 с максимальной частотой 1,8 ГГц, 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 400 нит, ОЗУ LPDDR4X,64 ГБ встроенной памяти eMMC 5.0, слотом для карты памяти microSD, ОС Android 15 Go Edition, оптимизированную для маломощных устройств, основной камерой на 8 Мп, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой зарядки мощностью 10 Вт 3,5-мм аудиоразъемом и боковым сканером отпечатков пальцев.
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