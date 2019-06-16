Смартфон на новом процессоре Snapdragon 730

Чипсет Snapdragon 730 будет установлен в смартфонах Xiaomi Mi A3 и Lenovo Z6 Youth Edition. Также эта однокристальная система стала основой для модели Samsung Galaxy A80.В изготовлении новой однокристальной системы Snapdragon 730 используется 8-нм технология. Скорость центрального процессора у Snapdragon 730 на 35% выше, чем у Snapdragon 710. А если говорить об операциях, связанных с функциями искусственного интеллекта, то здесь разница в скорости составляет два раза.Протестированный девайс имеет в своей основе новый мобильный чипсет Snapdragon 730 от Qualcomm.О стоимости смартфона пока неизвестно.