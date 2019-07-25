Смартфон начального уровня Moto E6 представлен официально

Представлен смартфон начального уровня Moto E6 с 5,5-дюймовым дисплеем без выреза и ОС Android 9.0 Pie. Разрешение панели составляет 1440 на 720 точек. Основой устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 435 и 2 Гбайт ОЗУ. Над экраном виднеется 5-мегапиксельная камера. Сзади установлена 13-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, FM-тюнер, приемник GPS/GLONASS и аккумулятор емкостью 3000 мА.ч. Оценивается новинка в 150 долларов.