Смартфон Honor 30 Lite показали на новом рендере

Вчера в сеть утекло первое изображение смартфона Honor 30 Lite, который еще не был представлен официально. Сегодня источники опубликовали новый рендер, который демонстрирует не только заднюю панель, но и переднюю. Впрочем, дизайну устройства нечем удивлять – нас ждет банальный каплевидный вырез для фронтальной камеры.

Предполагается, что смартфон будет оснащен поддержкой мобильных сетей пятого поколения, новенькой платформой MediaTek Dimensity 800, 6,5-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 90 Гц и разрешением 2400:1800 пикселей, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48, 8 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.