Смартфон премиального классаNubia Z18

Смартфон Nubia Z 18 выйдет в модных тенденциях и хорошей характеристикой. Аппарат весит 172 грамма, габариты флагмана – 148,58 x 72,54 x 8,55 мм. Девайс снабжен симметричным портом USB-C, модулем геопозиционирования GPS/ГЛОНАСС. Есть поддержка беспроводной связи 4G, Bluetooth 5, Wi-Fi.На гаджет установлен Android 8.1 Oreo с графической надстройкой Nubia UI 6. В основу электронной начинки положен топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 845. Объем ОЗУ может составлять 6 ГБ/8 ГБ, флэш-модуль вмещает 64 ГБ/128 ГБ. Аккумулятор имеет емкость 3450 мАч, при этом поддерживает функцию ускоренной зарядки NeoCharge. Камера для селфи-снимков оснащена оптическим сенсором на 8 МП. Главная камера получила два объектива разрешением 16 МП и 24 МП. На тыльную сторону производитель поместил дактилоскопический сканер.Стоимость смартфона составит 480 долларов.