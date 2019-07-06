Смартфон-проектор Blackview Max 1 и его характеристика

Из-за проектора и большого аккумулятора на почти 5000 мАч корпус Blackview MAX 1 получился сравнительно толстым, что положительно сказалось на его прочности — блогеру не удалось согнуть аппарат.Blackview MAX 1 повёл себя ожидаемо. Чтобы поцарапать закалённое стекло, прикрывающее экран, необходимо приложить немало усилий. Зато на металлическом корпусе повреждения появляются быстро. Кроме того, проектор прикрыт обычным пластиком, который легко царапается, но на качество проецируемого изображения это сильно не влияет. А вот сканер отпечатков пальцев, расположенный сзади, стоит держать от острых предметов подальше — царапины мешают ему нормально работать.О стоимости новинки пока неизвестно.