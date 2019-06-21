Смартфон с большим экраном Vivo Y17

В смартфоне установлена тройная камера с функциями искусственного интеллекта. Помимо основного модуля на 13 Мп в распоряжении пользователей — сверхширокоугольный объектив для съемки фотографий с углом обзора 120 градусов и датчик глубины для создания портретных фотографий с эффектом боке. Фронтальная камера с разрешением 20 Мп поддерживает функцию AI Face Beauty для улучшения селфи.В смартфоне установлена тройная камера с функциями искусственного интеллекта. Помимо основного модуля на 13 Мп в распоряжении пользователей — сверхширокоугольный объектив для съемки фотографий с углом обзора 120 градусов и датчик глубины для создания портретных фотографий с эффектом боке. Фронтальная камера с разрешением 20 Мп поддерживает функцию AI Face Beauty для улучшения селфи.О стоимости новинки пока неизвестно.