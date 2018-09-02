Смартфон с двойной камерой U12 Life

Двойная камера HTC U12 Life состоит из 16-Мп модуля со светосилой f/2,0 и 5-Мп дополнительного датчика, используемого только для размытия фона. Фронтальная камера на 13 Мп интересна наличием вспышки. Прочие характеристики включают Android 8.1 с HTC Sense, аккумулятор на 3600 мАч, 6" экран с разрешением 2160 х 1080 точек (18:9), чипсет Qualcomm Snapdragon 636, порты USB Type-C и 3,5 мм, 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ постоянной памяти, модуль NFC и поддержку Bluetooth 5. На задней панели есть сканер отпечатков пальцев. Стоимость смартфона составит 29000 тысяч рублей.