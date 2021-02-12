Смартфон с двумя экранами Microsoft Surface Duo прибудет в Европу 18 февраля

Microsoft запускает складной смартфон с двумя экранами в Европе (Франция, Германия и Великобритания) и Канаде 18 февраля.

Смартфон Surface Duo оснащен двумя экранами. Раскрывается устройство благодаря шарниру на 360 градусов. В раскрытом виде общий размер AMOLED дисплея составляет 8,1 дюйма. Производительность обеспечивает платформа Snapdragon 855 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ внутренней памяти. Емкость аккумулятора 3577 мАч. Microsoft Surface Duo оснащен 11 МП камерой.

Microsoft Surface Duo продается со скидкой за 999 долларов вместо 1399 долларов за версию с 128 ГБ памяти и 1099 долларов вместо 1499 долларов за версию с 256 ГБ памяти.
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