Смартфон с хорошим дисплеем Nokia 6.1 Plus

Компания Nokia выпустила модный смартфон в этом году. Аппарат будет доступен в глянцевом белом, глянцевом черном и глянцевом темно-синем .Роль аппаратной платформы досталась 8-ядерному Snapdragon 636 от Qualcomm. Предусмотрено 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти (поддерживаются карты microSD до 400 Гб), АКБ на 3060 мА/ч (быстрая подзарядка Quick Charge 3.0 от Qualcomm), адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, модуль 4G VoLTE, порт USB Type-C, приемник GPS + ГЛОНАСС, два SIM-слота.Выполненная в безрамочном дизайне и получившая вырез в экране как у iPhone X. Разрешение дисплея (19:9) с 5.8-дюймовой диагональю - 2280 х 1080 точек (Full HD+). Не обошлось без двойной основной камеры (5 + 16 Мп), лицевой на 16 Мп и сканера пальцевых отпечатков.Стоимость смартфона составит 280 долларов.