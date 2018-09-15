Смартфон с искусственным интеллектом V11i

2018-09-15, Автор - Мария Шмелева; Продукт - V11i; [58]
Программным интерфейсом V11i служит Android версии 8.1. В арсенал памяти входит 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэша. Слот расширения позволяет использовать microSD-карты, чей объем не превышает 256 ГБ.Аппарат Vivo V11i представляет собой упрощенный вариант, который ориентирован на молодых потребителей. Модель также снабжена экраном Halo FullView, но размер диагонали чуть меньше – 6,3 дюйма. Селфи-камера также получила оптику на 25 МП, а модули главной камеры имеют разрешение 16 МП + 5 МП.В основу электронной начинки положен 8-ядерный мобильный чипсет Qualcomm Snapdragon 660 AIE. Набор памяти состоит из 6 ГБ «оперативки» и внутреннего флэш-накопителя объемом 128 ГБ. Рабочей средой для программных приложений выбрана операционная система Funtouch OS версии 4.5, созданная на основе Android 8.1. Кроме того, пользователь может прибегнуть к услугам электронного ассистента Jovi AI Engine.Размер 6,41 дюйма дает основание причислять устройство к разряду фаблетов. Формат экрана составляет 19,5:9. Корпус гаджета имеет изогнутую форму и градиентный стиль окраски. Боковые рамки имеют толщину 1,76 мм.Стоимость смартфона составит 24000 тысячи рублей.


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