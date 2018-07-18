Смартфон с отличными функциями Nokia 2.1

Компания Nokia выпустила в этом году недорогой и мощный смартфон.В основе девайса лежит 4-ядерный чипсет Snapdragon 425 от Qualcomm. В роли ОС - Android Oreo (Go edition), оптимизированная для смартфонов малой мощности (будет обновление до Android P). В наличии 1 Гб ОЗУ и 8 Гб ПЗУ (поддержка microSD-карт до 128 Гб).Новинка получила более современную начинку, в частности, аккумулятор большей емкости (4000 мА/ч), обеспечивающий двое суток автономности, более крупный (5,5 дюйма) HD экран (разрешение - 720 x 1280), селфи-камеру на 5 Мп и тыльную на 8 Мп, фронтальные стереодинамики. Стоимость смартфона составит 7900 тысяч рублей.