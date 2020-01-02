Смартфон с пента-объективом от Huawei

Камера Huawei P40 Pro, безусловно, станет частью маркетинговой кампании китайского гиганта, а также шансом преуменьшить конкуренцию, как только она начнет сравнивать другие результаты изображения во время своей презентации. P40 Pro может вывести изображение со смартфона на новый уровень, внедрив систему камер с пента-объективом. Этот подход также будет включать в себя 10-кратный перископ, который, по слухам, будет с 10-кратным увеличением без потерь качества съемки.

Камера P40 Pro может полностью полагаться на аппаратное обеспечение перископа, а также использовать вычислительные технологии Huawei для обеспечения точной цветопередачи обработанного изображения. Взглянуть на модель удасться на предстоящем MWC 2020 который пройдет в Барселоне с 24 по 27 февраля.