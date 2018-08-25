Смартфон с повышенной степенью защиты Doogee S70

Электронная начинка будет основана на мобильном чипсете Helio P23. Объем энергонезависимой памяти составит 64 ГБ, объем ОЗУ – 6 ГБ. Защищенный гаджет будет снабжен весьма мощной батареей.Емкости 5500 мАч, по словам разработчиков, должно хватить на 15 часов работы в игровом режиме и на 80 часов телефонных переговоров. Аккумулятор поддерживает функции беспроводной и быстрой зарядок.Дисплей Doogee S70 получит диагональ 5,99 дюйма и разрешение 2160 х 1080 пикселей. Сенсорная панель умеет распознавать касания пальцев, даже если рука одета в перчатку. Лицевая камера получит оптический модуль производства Samsung разрешением 16 МП. На задней панели поместят два сенсора Sony IMX 363 на 12 МП и 5 МП.О стоимости смартфона пока неизвестно.