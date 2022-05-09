Смартфон с выдвижным дисплеем Motorola Felix находится в разработке

Сообщается, что LG работает над так называемым телефоном LG Rollable со сворачивающимся экраном, но компания внезапно ушла с рынка смартфонов. В 2020 году OPPO разработала концептуальный телефон со сворачиваемым дисплеем и по слухам, выпустит его коммерческую версию в этом году. Тем не менее, новый отчет предполагает, что телефон Motorola под кодовым названием Felix с выдвижным дисплеем находится в разработке. Еще неизвестно, станет ли это устройство первым в мире смартфоном с раскладывающимся дисплеем.

Согласно отчету, устройство Felix от Motorola значительно отличается от раскладных устройств LG и OPPO. Внешне эти устройства кажутся обычными смартфонами. Экран на этих устройствах был сгибаемым, поэтому его можно было разложить по горизонтали, чтобы сделать его шире, как у планшета. В отчете показано, что первый складной смартфон Motorola имеет гибкий экран, который расширяется по вертикали. В компактном режиме треть его экрана может быть обернута вокруг шпинделя внизу и обращена назад. Это указывает на то, что Motorola Felix будет карманным устройством. Однако о спецификациях и окончательном маркетинговом названии устройства ничего не сообщается. Motorola Felix находится на очень ранних стадиях разработки. Поскольку у компании нет работающего аппаратного прототипа для Felix, разработанное для него программное обеспечение тестируется на модифицированной версии Motorola Edge 30 Pro.