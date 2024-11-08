Смартфон серии HONOR Magic7 появились в продаже

Компания HONOR выпустила в китайскую продажу смартфоны серии Magic7, которые были представлены чуть больше недели назад. Модель HONOR Magic7 оценена в 630 долларов за базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а HONOR Magic7 стоит 795 долларов за ту же версию.

Напомним, что последний получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1280 пикселей, кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 4320 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти, тройную тыльную камеру на 50 Мп (объектив с переменной диафрагмой f/1.4-2.0 и оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с автофокусом) и 200 Мп (перископ с 2,5-кратным оптическим приближением и OIS), фронтальную камеру разрешением 50 Мп и сенсор 3D TOF, АКБ ёмкостью 5850 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок на 100 Вт и 80 Вт соответственно, ультразвуковой дактилоскоп, стереодинамики, сабвуфер Honor Surround, а также защиту от воды и пыли согласно степени IP68/69.