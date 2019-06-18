Смартфон со стилусом от LG - Stylo 5

В сети появились изображения преемника LG Stylo 4 выпущенного в июне прошлого года.

Новый смартфон Stylo 5 выглядит идентично своему предшественнику, с единственным заметным различием в основной камере. Светодиодная вспышка и камера на предшествующей модели были разделены. Тем не менее, LG Stylo 5 показывает, что оба модуля объединены, а чуть ниже расположен датчик отпечатка пальца. Как следует из названия телефона, главной особенностью Stylo 5 является то, что он оснащен стилусом.

На нижней части устройства есть порт USB-C, вместе с разъемом для наушников 3,5 мм, основным микрофоном и слотом для размещения стилуса. Предположительно, LG Stylo 5 официально представят 15 июля.