Смартфон со стилусом от Motorola

Недавняя утечка предполагает, что компания Motorola работает над смартфоном со встроенным стилусом, который может быть известен как Edge Plus. На изображении представлен смартфон марки Motorola с плоским полноэкранным дисплеем и отверстием под селфи-камеру в левом верхнем углу.

Что еще более интересно, устройство также имеет гладкий S-Pen-подобный стилус, который выглядит так, как будто его можно хранить в самом телефоне. Однако единственное отличие состоит в том, что он имеет толстый емкостный наконечник, а не тонкий наконечник в виде ручки, который можно найти на аксессуаре Galaxy Note.