Смартфон vivo Y95 покоряет прилавки Индии

Компания Vivo запустила смартфон vivo Y95 на полки магазинов Индии, с привлекательной ценой 240 долларов.

Телефон имеет только один вариант памяти - 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Чипсетом является процессор Snapdragon 439 с тактовой частотой до 1,95 ГГц. Передняя панель имеет 6,22-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9. Верхняя вырезка - в виде капли, вмещающая 20 МР фронтальную камеру. На задней стороне расположилась основная двойная камера на 13 MP f / 2.2 + 2 MP f / 2.4 для определения глубины резкости.