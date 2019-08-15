Смартфон возрождённой линейки Wildfire

2019-08-15, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Смартфон возрождённой линейки Wildfire ; [45]
Габариты новинки составляют 156,7 x 74,94 x 7,95 мм, вес — 172 грамма.На задней крышке аппарата разместилась тройная камера с датчиками на 12, 8 и 5 Мп — основной сенсор, вспомогательный с телеобъективом (двукратный оптический зум) и датчик глубины соответственно. Встроенный аккумулятор смартфона емкостью 3300 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт через порт USB Type-C. Список модулей связи включает LTE-модем, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11ac, GPS и ГЛОНАСС. Предусмотрены 3,5-мм аудиоразъём и FM-тюнер. Для разблокировки устройства используется сканер отпечатков пальцев на задней панели.IPS-дисплей новинки диагональю 6,22 дюйма с разрешением HD+ (1520 x 720 пикселей) получил небольшой каплевидный вырез для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. «Сердцем» смартфона стал восьмиядерный мобильный процессор MediaTek Helio P22 с максимальной частотой 2,0 ГГц и графическим ускорителем IMG PowerVR GE8320, объём оперативной памяти составляет 3 или 4 ГБ, встроенной — 32 или 128 ГБ в зависимости от модификации.Стоимость новинки составит 216 долларов.


Комментарии и отзывы Смартфон возрождённой линейки Wildfire
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