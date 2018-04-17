Смартфона Black Shark ориентирован на любителей игр

Компания Xiaomi выпустила мощный смартфон Black Shark с камерой 20 Мп, 8 Гб ОЗУ и ценой 447 долларов для любителей игр. Гаджет исполнен в брутальном стиле, к нему прилагается в качестве отдельного модуля геймпад с джойстиком. Аппарат BlackShark оснастили 5.99-дюймовый экраном с разрешением 2160*1080 пикселей. Девайс собран на процессоре Snapdragon 845 с графикой Adreno 630. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью в 4000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1. Габариты устройства Black Shark составляют: 161,6 * 75,4 * 9,25 мм.