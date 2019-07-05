Смартфона Meizu Note 9 и его характеристика

2019-07-05, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Смартфона Meizu Note 9 и его характеристика ; [96]
В основе гаджета лежит восьми-ядерный (до 2 ГГц) чип Snapdragon 675 архитектуры Kryo 460 с графикой Adreno 612 от Qualcomm и движком AI Engine (тоже от Qualcomm) для ускорения процессов, где задействован искусственный интеллект. В роли ОС выступит Android 9 Pie, дополненная оболочкой Meizu Flyme UI. Благодаря наличию встроенного модема Snapdragon X12 LTE, передача данных может вестись (теоретически) со скоростью до 600 Мбит/с. Автономность будет обеспечивать АКБ емкостью в 4000 мА/ч.Аппарат выполнен в безрамочном дизайне. Разрешение 6,3-дюймового экрана, предположительно, Full HD+. В верхней части заметен вырез в форме капли под фронтальную камеру. Дактилоскопический датчик, скорее всего, расположен на боковой грани.О стоимости новинки пока неизвестно.


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