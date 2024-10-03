Смартфоны Apple теряют заряд из-за iOS 18

Несколько недель назад компания Apple выпустила операционную систему iOS 18, которая позволила пользователям пользоваться сервисами на базе искусственного интеллекта и кастомизировать экран блокировки. Однако не все крупные обновления обходятся без проблем — иногда они могут скрывать баги, которые могут негативно сказаться на времени работы батареи iPhone. И если после установки iOS 18 вы заметили, что ваш смартфон быстрее разряжается, вы не одиноки. Для начала стоит отметить, что некоторые приложения ещё не получили обновления с поддержкой новых функций iOS 18, что может вызывать проблемы с оптимизацией, а это, в свою очередь, негативно сказывается на времени автономной работы. Кроме того, пользователи, которые используют бета-версию iOS 18, например, iOS 18.1 с поддержкой Apple Intelligence, могут сталкиваться с множеством багов и недоработок, которые существенно влияют на длительность работы смартфона от одного заряда.

«Если вы заметили, что время работы батареи сократилось после обновления iPhone, подождите несколько дней и проверьте снова. Хотя вы можете использовать iPhone сразу после обновления, некоторые задачи, связанные с обновлением, продолжают выполняться в фоновом режиме и могут влиять на время работы батареи и тепловые характеристики устройства», — заявили представители компании. С другой стороны, немного странно, что производитель выпускает апдейт для устройства в не совсем готовом виде, что плохо сказывается на работе гаджета.
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