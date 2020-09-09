Смартфоны Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra получили обновление безопасности за сентябрь

Компания Samsung объявила о выпуске сентябрьского обновления безопасности для смартфонов Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra. Обновление вышло под номером сборки N98XFXXS1ATH9 и уже доступна в Германии и Юго-Восточной Европе. Компания сообщила, что обновление появится и в других странах. Обновление не содержит никаких исправлений, а содержит только исправления уязвимости безопасности.

Это первое из многих обновлений, которые компания Samsung обещала предоставить для Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Всего по плану должно выйти три поколения обновления Android.