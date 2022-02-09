Смартфоны Galaxy S22 получат четыре поколения обновлений ОС Android

Samsung объявила сегодня во время своего мероприятия Galaxy Unpacked 2022, что новые телефоны Galaxy S22 и другие свежие устройства получат до четырех поколений обновлений ОС Android. «В рамках нашего стремления предоставить пользователям максимально возможную мобильную производительность и опыт, вся серия Galaxy S22 будет поддерживать до четырех поколений обновлений ОС Android. Теперь миллионы пользователей Galaxy могут дольше пользоваться новейшими функциями безопасности, производительности и другими интересными новыми функциями. Samsung распространит эту практику на всю линейку продуктов, чтобы обеспечить вам полную поддержку всей экосистемы Galaxy».

Обещание обновлений ОС гарантирует, что вы получите больше от устройства в будущем, получив новые функции и улучшенную безопасность. Это также помогает в усилиях по устойчивому развитию технологий, продлевая срок службы смартфонов и не допуская их попадания на свалки электроники. Напомним, что в прошлом году Google пообещала пять лет обновлений с дебютом своих телефонов Pixel 6. Однако позже обещание было уточнено как пять лет исправлений безопасности и только три года реальных обновлений ОС Android.Samsung обещает новые обновления ОС Android, но могут быть разные варианты того, какие будущие функции появятся на старых устройствах с годами. Но, в любом случае, это хороший шаг в сторону того, чтобы сделать смартфоны южнокорейского производителя более привлекательными для конечных пользователей.