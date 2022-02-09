Смартфоны Galaxy S22 получат четыре поколения обновлений ОС Android

Обещание обновлений ОС гарантирует, что вы получите больше от устройства в будущем, получив новые функции и улучшенную безопасность. Это также помогает в усилиях по устойчивому развитию технологий, продлевая срок службы смартфонов и не допуская их попадания на свалки электроники. Напомним, что в прошлом году Google пообещала пять лет обновлений с дебютом своих телефонов Pixel 6. Однако позже обещание было уточнено как пять лет исправлений безопасности и только три года реальных обновлений ОС Android.Samsung обещает новые обновления ОС Android, но могут быть разные варианты того, какие будущие функции появятся на старых устройствах с годами. Но, в любом случае, это хороший шаг в сторону того, чтобы сделать смартфоны южнокорейского производителя более привлекательными для конечных пользователей.