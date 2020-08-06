Смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL сняты с производства

Компания Google объявила о прекращении производства смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые появились в продаже всего 9 месяцев назад. Данное решение было принято поисковым гигантом на фоне недавнего анонса доступной модели Google Pixel 4a и грядущего анонса Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Выход последних ожидается в октябре этого года. Желающим приобрести старые флагманы стоит поторопиться, ведь складские запасы могут опустеть очень быстро.

Google Pixel 4 и Pixel 4 XL оснащаются 6,3- и 5,7-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 3040:1440 пикселей и Full HD+, частотой обновления изображения 90 Гц, двойной тыльной камерой с главным 12 Мп датчиком и 16 Мп телефото-модулем с 2-кратным зумом, 8-Мп фронтальной камерой, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш- памяти, аккумулятором на 3700 мАч и 2800 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, защитой от воды и пыли на уровне IP68, модулем NFC, модулем безопасности Titan M и нейронным процессором Pixel Neural Core.