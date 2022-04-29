Смартфоны Google Pixel 6 пользуются популярностью

Пару месяцев назад в сети появилась информация о том, что смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro поставили рекорд ежеквартальных продаж. Сегодня босс Google Сундар Пичаи заявил, что смартфоны Pixel 6 стали самыми быстро продаваемыми Pixel за всю историю. Данное заявление было сделано на конференции, посвященной итогам первого квартала 2022 года.

Напомним, что флагманы характеризуются фирменным процессором Tensor с продвинутыми возможностями ИИ, 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц в стандартной модели, 6,7-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 1440р и кадровой частотой 10 до 120 Гц у старшей, 8 Мп и 11,1-Мп фронтальными камерами, сдвоенной тыльной камерой с главным 50-Мп модулем на основе датчика Samsung ISOCELL GN1 и 12-Мп сверхширокоугольным модулем в Pixel 6 и дополнительной 48-Мп камерой с 4-кратным оптическим зумом в Pixel 6 Pro, защитой от воды и пыли (IP68), поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт, а также батареями ёмкостью 4614 и 5004 мАч соответственно.